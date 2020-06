Nantes : une offre estivale de proximité, des dizaines de micro-projets dans les quartiers

En raison de la crise sanitaire, l'offre estivale ne sera pas la même que les autres années à Nantes, a prévenu ce jeudi le maire de la Ville, Johanna Rolland de sa présentation. Cette année, priorité est donnée à la proximité et aux extérieurs.

Cours d'école et jardins

Parmi les nouveautés proposées, une trentaine de cours d'école et de jardins nantais seront ouverts aux 6-12 ans du lundi au vendredi, et du 6 juillet au 28 août, pour des activités de loisirs. Pour tous et dans tous les quartiers, et même en dehors de Nantes, des activités sportives seront proposées. D'habitude, les 20 centres sociaux-culturels de la Ville ferment quelques jours durant l'été. Cette année, ils resteront ouverts. Autre nouveauté : 150 événements artistiques et culturels se dérouleront dans tous les quartiers, ainsi que 30 visites guidées gratuites. Enfin, des dizaines d'animations et activités nouvelles seront proposées dans les quartiers populaires.

Difficile de s'y retrouver dans toute cette offre. Un dépliant sera déposé dans les boîtes aux lettres des Nantais début juillet, avec une carte des lieux où profiter de ces activités. Ces informations seront aussi partagées sur Internet et les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag #monéténantais. Dans tous les quartiers, des cafés mobiles, des triporteurs, des mini-spectacles, et dans les quartiers Bottière et Nantes-Nord, il y aura même des criées déambulatoires pour annoncer certains événements.

Des places en colonie de vacances

Par ailleurs, pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant en colonie de vacances, il reste encore des places avec l'Accoord, l'association nantaise qui gère notamment les centres de loisirs. La première quinzaine de juillet est très prisée mais il reste des disponibilités pour les autres semaines. Cette année, 1.000 enfants partiront au cours d'une soixantaine de séjours, contre 1.500 habituellement. Et une bonne nouvelle si vous avez de faibles revenus : pour les foyers dont le coefficient familial est entre 1 et 3, ils versent normalement 90 euros pour ces séjours. Cette année, la Ville de Nantes prend le restant à sa charge.

Recherche "aide-animateurs"

Enfin, l'Accoord recrute 80 "aide-animateurs". Pas besoin d'avoir le diplôme du BAFA pour postuler, ces "aide-animateurs" accompagneront les sorties et aideront à faire respecter les gestes barrières. Là aussi, il reste encore des postes à pourvoir.