A Nargis, la véloroute du Canal du Loing rénovée

Le département du Loiret et la région Centre-Val-de-Lorie ont financé 9 kilomètres de piste cyclable le long du canal du Loing, entre le Pont-de-Dordives et l'écluse de la vallée à Cepoy.

Une véloroute toute neuve à Nargis ! Elle a été inaugurée ce week-end au bord du canal du Loing. Sur le modèle de la Loire à vélo, les collectivités locales cherchent à développer ce genre de tourisme, très prisé notamment par les vacanciers des pays du nord de l'Europe. Le Centre-Val-de-Loire est d'ailleurs la première région de France en terme de tourisme à vélo. Mais, de l'avis des amoureux du vélo dans l'agglomération montargoise, la véloroute qui longe le Loing méritait d'être rénovée. "Avant, il y avait de l'herbe, des cailloux", explique Françoise. "Là, le goudron, c'est très agréable. C'est plus de sécurité et c'est à la portée de tout le monde".

"Des retombées économiques importantes" - Hugues Saury, président du conseil départemental

Les travaux ont coûté 1 million d'euros. Ils ont été financés par la région et le département à hauteur de 50% chacun. La portion de 9 kilomètres s'intègre en fait dans l'Eurovélo 3, qui relie Trondheim en Norvège à St-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Hugues Saury, le président du conseil départemental, estime qu'il y aura "des retombées économiques importantes. Les Européens du nord pratiquent beaucoup le vélo, et ils viennent avec un certain pouvoir d'achat. On le voit déjà avec la Loire à Vélo."

Abîmée par les inondations

La véloroute devait être inaugurée il y a an. "Tout était prêt", se souvient Hugues Saury. Les inondations en ont toutefois décidé autrement. "Le canal du Loing a débordé et a abîmé considérablement ce qui venait d'être effectué", poursuit le président du conseil départemental. Pour ces pistes cyclables de 2 mètres 50 de largeur, un revêtement plus solide que le précédent a donc été choisi.

D'ici un an, d'autres portions seront également rénovées, dans l'agglomération montargoise et jusqu'au canal de Briare. Le département devrait bénéficier de subventions de la part de l'Union Européenne pour mener à bien ces travaux.