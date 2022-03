Natalia, violoniste russe de l'orchestre de Picardie va jouer "pour la paix" en Ukraine

La musique face au bruit des bombes. L'Orchestre de Picardie, accompagné de l'harmonie Saint Pierre et d'élèves du conservatoire organise ce mardi soir un grand concert de solidarité pour l'Ukraine, au Cirque Jules Verne d'Amiens. Les recettes de l'évènement seront entièrement reversées à la Croix Rouge.

Pour réserver une place, cliquez ici.

L'ensemble dirigé par Arie Van Beek va d'abord jouer la cinquième symphonie de Beethoven. "Elle nous a paru la plus symbolique, disons la plus politique de Beethoven", explique Pierre Brouchoud, le directeur général de l'Orchestre de Picardie. "Le premier mouvement c'est un peu le destin qui frappe à nos portes et puis il y a la suite de la symphonie qui passe par une prière pour aller vers un hymne à la liberté et à la fraternité."

Pierre Brouchoud, directeur général de l'Orchestre de Picardie Copier

L'autre composition choisie est l'hymne national de l'Ukraine, que l'Orchestre de Picardie a déjà interprété sur scène depuis le début de la guerre menée par l'armée russe. "Celan nous a paru essentiel pour rappeler qu'on est aux côtés de cette population ukrainienne qui est vraiment très touchée", poursuit Pierre Brouchoud.

La première semaine de guerre je n'arrêtais pas de pleurer.

Ces interprétations seront forcément particulières et émouvante pour Natalia Erlikh, violoniste depuis 26 ans au sein de l'Orchestre de Picardie. Elle est née il y a 55 ans en Russie, alors soviétique et vit en France depuis près de 30 ans. Elle suit de près ce conflit en Ukraine qui est pour elle "un véritable choc. La première semaine de guerre je n'arrêtais pas de pleurer", raconte la musicienne.

Natalia Erlikh passe beaucoup de temps au téléphone avec des proches en Ukraine où en Russie. "J'ai ma tante et mes cousines qui habitent la ville de Ieïsk qui se trouve juste en face de Marioupol où des choses terribles se passent. J'ai encore beaucoup d'amis à Moscou et en Ukraine donc c'est très difficile pour moi."

Natalia s'informe beaucoup sur le conflit et elle se désole de voir le traitement qui est fait sur les chaînes de télévision en Russie. "C'est un cauchemar. D'ici je vois ce qui se passe, la vraie information et après, sur la chaîne nationale russe, ce ne sont que des mensonges. Ca saute aux yeux tellement, il ne faut pas être très très intelligent pour comprendre qu'il n'y a pas un seul mot de vérité", poursuit-elle en glissant qu'elle a souvent envie "de casser sa télé !"

Message de paix

Alors pour s'apaiser, elle sort son violon. Pour Natalia, la musique est un moyen de faire passer un message de paix. "On tire sur la corde sensible, pour dire qu'il faut rester en paix parce que c'est beau la vie. Tout simplement.