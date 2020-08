Natasha St-Pier heureuse de retrouver la scène à Courseulles-sur-Mer (Calvados)

C'est le concert phare de la semaine Acadienne : Natasha Saint-Pier sera sur scène ce soir à Courseulles-sur-Mer. Point d’orgue de l'un des très rares festivals organisé cet été. La Préfecture a accepté la tenue de la Semaine Acadienne mais avec un protocole sanitaire très strict en cette période de Covid-19.

“Un vrai manque” - Natasha ST-PIER

Déjà venue à deux reprises sur la Côte de Nacre pour la Semaine Acadienne, Natasha St-Pier se dit heureuse de participer à la 15e édition de ce festival “qui me ramène à ma propre histoire” confie l’artiste née au Nouveau-Brunswick (Canada). Mais surtout, son spectacle de ce 12 août va lui permettre de retrouver les sensations de la scène. “Oui ce concert a une réelle valeur, une réelle saveur, parce que le confinement m’a fait comprendre à quel point la scène est importante pour moi !” précise la chanteuse installée en France. Elle a vécu le confinement hexagonal avec les 55 jours de déplacements très restreints. Puis le progressif déconfinement qui a longtemps laissé de côté le milieu artistique. “Je pensais que je vivrais bien cette coupure mais en fait non, c’était une épreuve avec un vrai manque. Le manque de faire ce qu’on aime : un métier passion”.

Natasha St-Pier promet un tour de chant inédit ce mercredi à Courseulles : “Un spectacle en partie acadien, en partie de mon ancien répertoire, en partie des reprises des chansons que j’aime. Et avec des nouvelles chansons de mon album qui sortira deux jours plus tard”. Ce spectacle intitulé ‘confidence autour d’un piano’ devrait donc avoir une tonalité particulière pour les fans de l’artiste, qui s’est donc attelé aux répétitions pour préparer ce retour sur scène. “Des répétitions jusqu’à la veille du concert. Elles seront fraîches, donc on devrait être doué” précise la chanteuse avec un sourire dans la voix.

A écouter :

Nastasha St-Pier. La chanteuse attend ce spectacle avec impatience Copier

Arnaud Blin, organisateur de la Semaine Acadienne, sur les normes sanitaires autour des concerts Copier

Concert de Natasha St-Pier, salle de l'Edit - Courseulles-sur-Mer à partir de 21h. Réservation obligatoire et port du masque.