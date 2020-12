Confinement - Culture : "Personne ne comprend" dit Nathalie Besançon du théâtre L'Empreinte, à Brive et Tulle

Déception et colère dans les milieux culturels, après l'annonce jeudi soir du prolongement du confinement pour les théâtres et les cinémas. Nathalie Besançon, Directrice Adjointe de l'Empreinte - Scène Nationale de Brive et Tulle était l'invitée de France Bleu Limousin ce vendredi.

Amertume et déception dans les milieux culturels, après l'annonce jeudi soir du prolongement du confinement pour les théâtres, les cinémas et les salles de spectacle. "Cette annonce m'a attristée et mise en colère" a dit ce vendredi matin Nathalie Besançon, la Directrice Adjointe de l'Empreinte - Scène Nationale de Brive et Tulle, qui était l'invitée de Françoise Pain sur France Bleu Limousin.

Une déception d'autre plus grande que "jusqu'au bout, j'ai voulu y croire" a-t-elle dit, soulignant "l'incohérence" de cette décision, car "on sait qu'on est des lieux où le virus ne circule pas, il n'y a eu aucun cluster dans les salles de spectacles, les protocoles y sont très stricts, jauges y sont réduite".

Une immense chaîne de métiers impactée

La décision est d'autant plus difficile à accepter que "depuis deux semaines, tout le monde a travaillé très activement a remettre en marche cette machine, car il faut imaginer que cela met en jeu énormément de métiers, au-delà même de notre équipe permanente, il y a les techniciens intermittents qui travaillent sur nos spectacles, mais si on va jusqu'au bout de la logique, il y a les hôtels, les imprimeurs, il y a une chaîne immense qui s'active à chaque fois" a explique Nathalie Besançon, soulignant aussi l'impact sur le moral des professionnels comme des spectateurs. "_Faire un travail quand il est systématiquement sabordé, c'est très dommageable_, et on sait qu'en ce moment, il y a plus que jamais un besoin essentiel (...). Nous, on est un théâtre de la relation, c'est cela qui nous anime. Et on n'arrête pas de dire aux gens : venez, ne venez pas, venez, ne venez pas !", mais comment vont-il réagir au bout d'un moment ?" s'est interrogée la Directrice-Adjointe de la Scène Nationale corrézienne.

Personne ne comprend, cette perspective de trois semaines, elle est surréaliste

Enfin, "c'est aussi une question de gaspillage de l'argent public au bout d'un moment, nous sommes des lieux subventionnés, et personne n'aime engager des dépenses qui ne servent à rien", a poursuivi Nathalie Besançon.

"Personne ne comprend, cette perspective de trois semaines, elle est surréaliste" a-t-elle conclu, précisant que les syndicats de salariés mais aussi d'employeurs vont se faire entendre, d'autant "qu'il n'y a eu aucune discussion. Ce n'est pas acceptable, on ne peut faire travailler toute une chaîne de métiers et se faire couper l'herbe sous le pied avec autant d'incohérence".