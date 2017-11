Nation : la chanson de Tibz est le titre francophone le plus diffusé à la radio en 2017

Le titre Nation de Tibz est le titre francophone le plus diffusé en radio en 2017. Le premier album du chanteur périgourdin a sorti son premier album le 16 juin dernier.

Il a fait ses premiers pas sur France Bleu Périgord et il est maintenant le chanteur du titre le plus diffusé à la radio en 2017. Son titre Nation a été entendu par plus d'un milliard de personne depuis sa sortie le 16 juin dernier. Les auditeurs de France Bleu Périgord ont été les premiers à entendre Nation en exclusivité.

A seulement 23 ans, l'artiste originaire du Bugue a su conquérir les auditeurs du monde entier. Il a fait sa première émission de radio à France Bleu Périgord en 2015 au live Aquitain.

Il était également président du jury de la Truffe de Périgueux Trophée France Bleu Concours de la chanson française, le 25 août dernier.

Le clip de Nation a également été vu plus de 3 millions de fois sur la plateforme Youtube.