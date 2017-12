L'association a dévoilé son nouveau projet musical réalisé en pleine nature. Les artistes Nina Attal et Jérémy Nattagh se produisent en plein ciel à bord d'une montgolfière. Présenté en avant-première, ce cinquième projet est un sacré défi technique.

Vaucluse, France

C'est la nouvelle prouesse de Natura'Live. L'association avignonnaise créée en 2015 a dévoilé jeudi soir en avant-première son nouveau clip musical réalisé en pleine nature. Début 2017, elle avait déjà enregistré une chanson du groupe Electro Deluxe sur le lac de Serre-Ponçon dans les Alpes.

Avec cette fois, un clip réalisé dans une montgolfière ! Les artistes Nina Attal et Jérémy Nattagh chantent à plusieurs dizaines de mètres du sol. Une prouesse technique au niveau de la prise de son et surtout de l'image : un cercle métallique a été installé autour de la montgolfière pour réaliser un travelling circulaire. Une caméra 360 degrés a aussi été utilisée pour permettre une vision avec un casque de réalité virtuelle. Enfin, trois drones ont été mobilisés et pilotés depuis une équipe au sol.

Pour la sortie officielle de ce clip qui décoiffe rendez-vous le 17 janvier 2018.