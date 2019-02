"Nature en hiver" : une expo photo impressionnante à Laval

C'est un rendez-vous culturel à ne pas manquer pendant les vacances scolaires et jusqu'au 10 mars. La nouvelle expo du C.I.N (Centre Initiation Nature) au bois de l'Huisserie à Laval. Elle est baptisée "Nature en hiver" avec une sélection de clichés du groupe de photographes amateurs de Ménil mais aussi avec des photos du célèbre photographe animalier Eric Médard, du Bourgneuf-la-Forêt. 20 clichés magnifiques, avec des animaux qui affrontent (souvent en Mayenne) les duretés de l'hiver.

"J'aime beaucoup les ambiances froides, je n'aime pas les lumières fortes. Et souvent en hiver on a des ciels voilés. Quand il y a du givre ou de la neige, ce sont des jours très importants pour moi. En hiver, il y a certains animaux qui ne bougent plus et attendent que les conditions soient réunies pour aller se nourrir, et inversement on a parfois des animaux qui ont tellement faim qu'ils bougent davantage" - Éric Médard, photographe animalier