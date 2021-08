Naviguer sur la Garonne cet été, la nouvelle activité proposée Port Viguerie à Toulouse

C'est la nouvelle activité insolite de l'été à Toulouse : découvrir la ville via la Garonne à bord d'un petit bateau électrique et c'est vous le chef de bord ! C'est ce que propose tout l'été, la société les Caboteurs. Elle vient de s'installer, depuis début juillet, port de la Viguerie. Elle propose des balades d'une ou deux heures sur le fleuve. Il n'est pas nécessaire d'avoir le permis bateau.

Investir la Garonne

"L'idée est venue pendant le confinement, explique Bertrand Castaing des Caboteurs. On est cinq associés sur ce projet et on avait tous nos activités à l'arrêt. On a réfléchi à différents projets mais on voulait exploiter la Garonne. Aujourd'hui, on peut y faire un tour en péniche, de l'aviron, etc, mais au final tous les Toulousains ne peuvent pas profiter du fleuve. Là, vraiment, ce sont des bateaux accessibles à tout le monde. Il y a juste une marche avant et une marche arrière, et c'est parti !"

Pas besoin d'un permis bateau pour prendre le large © Radio France - Théo Caubel

Six bateaux sont à la disposition. Avant de se lancer, un petit briefing est donné pour expliquer le parcours et comment se diriger entre les bouées. Il ne faut pas s'attendre à faire la course sur la Garonne, les bateaux naviguent à six kilomètres heures. L'idée, c'est surtout de découvrir la ville sous un autre angle. "Tout paraît plus impressionnant, différent aussi. Par exemple, rien que de passer sous le pont neuf, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. C'est vraiment une nouvelle vue", explique Sandy une Toulousaine venue tester l'activité. Pour son amie, de passage pour les vacances, ce n'est pas la carte postale qui la marque le plus. "C'est le calme ! Moi, je venais voir une ville active. Alors que par les eaux, on se croirait dans une sorte de petite campagne, ambiance champêtre, alors qu'on est à quelques mètres seulement de l'hypercentre et de toute son agitation" ajoute Barbara.

Des bateaux à Toulouse mais aussi Montauban

Les Caboteurs doivent rester tout l'été port de la Viguerie et même revenir les étés suivants. Côté prix, c'est dégressif, comptez pour 1h : 25 € par personne si vous n'êtes que deux, c'est 10 € par personne si vous êtes huit. L'activité n'est pas proposée que dans la ville rose, ils sont installés également à Montauban.