Naviguer sur la Loire en hiver : les mariniers se régalent !

Orléans, France

Un timide soleil perce les nuages quai de la Loire à Orléans quand l'amoureux du fleuve royal Paul Denizot embarque avec quelques amis sur son futreau, ce bateau de marinier traditionnel, équipés d'un petit moteur pour compléter la navigation à la voile.

Le futreau de Paul Denizot, amarré quai de la Loire à Orléans © Radio France - Mathilde Bouquerel

La navigation hivernale sur la Loire : du plaisir et quelques risques

L'embarcation remonte le courant, direction Combleux. "Quand on vient ici aux beaux jours tout est émergé, on voit les îles, les arbres. Là _on aperçoit seulement leurs branches_, c'est un paysage très atypique", commente Paul Denizot.

Autre avantage à naviguer sur une Loire aussi haute : pouvoir passer par des zones inaccessibles en été comme l'explique Paul Denizot : "Ici on est entre Orléans et Combleux, un peu après l'église de Saint-Jean-de-Braye, _au niveau de l'ancien site d'IBM_. On va pouvoir prendre ce qu'on appelle le bras de Combleux, qui n'est jamais accessible en été parce que la Loire est beaucoup trop basse."

L'hiver, les îles de la Loire et les arbres qu'elles abritent sont largement immergés © Radio France - Mathilde Bouquerel

Mais l'hiver, naviguer sur la Loire demande d'être particulièrement précautionneux. "En été, il faut éviter les _bancs de sable_. En hiver, il faut être attentif aux objets comme les branches mortes qui flottent parfois entre deux eaux et qu'on ne voit pas de loin", précise Paul Denizot.

La toue cabanée de l'association Escapade ligérienne

Problème de la navigation hivernale sur la Loire : les conditions climatiques, pluie et basses températures, pas forcément adaptées à une balade en bateau.

Eric Augot, l'un des fondateurs de l'assocation Escapades ligériennes © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'association Escapade ligérienne, qui propose des traversées de la Loire en bateau traditionnel de marinier, a donc développé une formule spéciale pour cette période de l'année. "On propose des balades à bord d'une toue cabanée, c'est-à-dire dotée une cabane qui permet de se protéger du froid et des intempéries", explique Eric Augot, l'un des fondateurs de la structure.

La toue cabanée "L'Jacques" avec laquelle l'association Escapade ligérienne compte proposer des traversées hivernales de la Loire © Radio France - Mathilde Bouquerel

Ces balades hivernales devraient commencer à la mi-janvier.