Yonne : un bus pour aller à la rencontre des habitants en Puisaye-Forterre

Un bus qui se déplace facilement pour aller au plus proche des gens, c'est l'objectif de l'association. Cendrine est membre de l'association Ces 7 lieux : "Il y a beaucoup de hameaux en Puisaye Forterre. Donc avoir un bus qui viendrait jusque chez vous qui resterait un ou deux jours pour provoquer des rencontres . Ensuite on peut tout imaginer. Des expos photos, un écran pour visionner des films, une bibliothèque. Il n'y a aucune barrière."

Marc, un artiste, très engagé au sein de l'association, insiste sur le fait que ce bus, ce sera à tout le monde de le faire vivre. "Si demain vous avez envie de faire une soirée couture et bien vous réunissez deux ou trois personnes. Et puis nous au "7 Lieux" on a aussi envie de soirée piano bar, de soirées spectacles, d'après midi autour d'une projection. C'est complètement modulable." Sur les 6500 euros nécessaires à l'achat du bus, un peu plus des deux tiers ont été collectés. Les dons sont toujours possibles sur helloasso jusqu'au 23 mars.