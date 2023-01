Ne manquez pas Nilson à la Comédie de Tours, le 31 janvier

Nilson , arrive de Nantes et pose ses valises, le temps d'une soirée, le 31 janvier à 20h45, à la Comédie de Tours , pour nous offrir un pur moment de bonheur avec un grand B.

Et si le bonheur c’était de vivre heureux en couple, de décrocher un job de rêve en CDI, de devenir propriétaire et d’avoir des enfants qui épanouissent pleinement.

Nilson y abordera ces longs moments passés en famille, et entre amis et la vie à l’heure de la retraite qui se fera peut-être attendre.

Mais le bonheur peut-être parfois contrarié par les disputes, les relations au travail, notre patron, les dettes sur de longues années dont on ne voit pas le bout, la perte de libido et même parfois les enfants.

Dans ce spectacle Nilson , aborde avec beaucoup d'humour, les petits travers de la vie quotidienne et les espoirs de vivre à notre façon des instants de bonheur à partager avec une répartie et un sens de l’humour proche d’une vraie thérapie. Profitez de cette soirée, non remboursée par la sécurité sociale.

Le spectacle de Nilson, c’est plein de simplicité et d’optimisme. C'est à la fois drôle et touchant.