"On ne nous laisse pas nos responsabilités", regrette le rémois Barcella après les annonces de Jean Castex

C'est l'une des mesures annoncées par le Premier ministre Jean Castex jeudi soir, les lieux culturels resteront fermés au-delà du 15 décembre, contrairement à ce qui avait été initialement prévu par le gouvernement. Conséquence d'une baisse pas assez rapide du nombre de cas de Coronavirus : 14.000 nouvelles contaminations enregistrées jeudi en France, loin des 5.000 prévus mardi prochain. Les salles de spectacles resteront fermées, comme les cinémas et les musées, au moins jusqu'au 7 janvier 2021.

"Comme l'ensemble des personnes du secteur je le vis très mal"

Invité de France Bleu Champagne-Ardenne, ce vendredi matin, l'auteur-compositeur et interprète rémois Barcella a regretté cette décision. "Comme l'ensemble des personnes du secteur je le vis très mal, évidemment faire passer la santé des gens avant toute chose c'est une très juste cause. Ce qui va nous gêner à côté c'est qu'on ne nous laisse pas nos responsabilités pour organiser des festivals etc."

Barcella est aussi l'organisateur du Charabia Festival, prévu la semaine dernière à Reims. L’événement a été annulé malgré un protocole sanitaire renforcé, "on était passé d'une jauge de 1.200 places debout à 250 places assises donc je pense qu'en terme de sécurité et d'espace on avait tout géré", s'agace l'artiste qui a fait le choix de payer intégralement toutes les premières parties, les artistes en développement et de mettre en place le chômage partiel pour les techniciens notamment.

Les avions pleins et les salles de spectacles vides : un deux poids deux mesures qui interpelle

"On va remplir les transports en commun en justifiant qu'il faut vraiment sauver l'économie et à côté on ne considère pas que l'économie culturelle fait partie de l’effervescence de ce pays", regrette Barcella, interpellé par ce deux poids deux mesures. Ce nouveau décalage de trois semaines est "dur à supporter personnellement mais je le dis encore, pour les gens qui sont en campagne, celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir autre chose que la culture pour voir des gens, c'est terrible."