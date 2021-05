"On ne peut pas ignorer Napoléon" : 200 ans après sa mort l'empereur suscite toujours la curiosité en Périgord

La France commémore ce mercredi la mort de Napoléon Ier, il y a 200 ans, le 5 mai 1821, en exil sur l'île de Sainte-Hélène. Une cérémonie qui divise, entre ceux qui retiennent l'image du héros national, génie militaire, créateur entre autres du code civil et du bac ; et ceux qui voient en lui un despote sanguinaire, esclavagiste et misogyne. "On ne peut pas ignorer Napoléon", estime Baudoin-Napoléon de Witt, descendant du plus jeune frère de Napoléon, Jerôme Bonaparte. "On peut ne pas l'aimer ou l'aimer, ça ne change rien. Vous vivez quand même dans une société qui a été façonnée par Napoléon. Tout le cadre de notre vie découle du Premier Empire. Les opposants jugent des actions de Napoléon avec les yeux d'aujourd'hui. On ne pense pas qu'il y a 200 ans, on ne voyait pas les choses de la même manière. Il avait les mœurs de son époque."

Malgré la controverse qui entoure l'empereur, Baudoin-Napoléon de Witt voit toujours autant de monde passer au Musée Napoléon, dans son château de la Pommerie à Cendrieux : "Il y a une grande curiosité. D'ailleurs, c'est souvent très étonnant parce que j'ai beaucoup de visiteurs qui sont attirés au musée par leurs enfants, qui s'intéressent à Napoléon. Aujourd'hui, c'est un personnage, je dirais presque de légende. Il a su organiser sa légende et elle est restée."