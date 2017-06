Landes: "Ne touchez pas à nos traditions"

Le vendredi 23 juin prochain, David Olaizola et sa troupe vont enregistrer le clip de leur chanson " Ne touchez pas à nos traditions" à Onard (40).Sur Youtube, la vidéo a été vue plus de 467 000 fois. La défense des traditions landaises attire de plus en plus de monde.

En Octobre dernier, l'organisation des chasseurs traditionnels a réuni environ 2 500 personnes pour une grande manifestation à Mont de Marsan. Le but c'est de protéger l'art de vivre à la landaise. Les manifestants veulent défendre la corrida, le gavage de canard et la chasse à l'ortolan dont ils réclament la légalisation .

Aujourd'hui le combat continue et comme hymne à cette cause, David Olaizola et ses compagnons ont chanté "Ne touchez pas à nos traditions". Une chanson vue plus de 467 000 fois sur Youtube depuis fin mars. Un gros succès sur les réseaux sociaux pour le chanteur du Sud Ouest qui défend "toutes les traditions". Selon lui, les coutumes landaises "c'est notre façon de présenter les choses à nos enfants, si on a plus de racines et plus de traditions, tout est perdu"

Tous les défenseurs de l'art de vivre à la landaise vont se réunir à Onard le vendredi 23 juin à 19h pour participer au clip de David Olaizola. Ils invitent tous les landais et tout ce qui le souhaite à y participer.