Neige : à quand l'ouverture des pistes de ski en Auvergne ?

Avec 35 à 40 cm de neige sur le domaine, et de nouvelles chutes annoncées pour la semaine prochaine, tous les signaux sont au vert au Super Lioran pour une ouverture anticipée. La station cantalienne qui devait ouvrir le 18 décembre pour les vacances d'hiver, lancera finalement sa saison dès le 10 décembre. Ouverture partielle, et gratuite du domaine le vendredi, puis ouverture complète, selon conditions météo, le week-end des 11 et 12 décembre.

Dans le Sancy, les chutes de neige sont aussi au rendez-vous. Sauf imprévu météo, toutes les stations du massif ouvriront elles aussi le vendredi 10 décembre. Pas question d'avancer encore la date : "Entre les prévisions météo et le temps de préparation, il n’est pas prévu d’ouvrir ce week-end. Nous aussi, nous avons hâte", répond la station aux impatients sur sa page Facebook.

Du côté du Forez, à la limite entre Puy-de-Dôme et Loire, la station de Chalmazel a ouvert son espace débutant dès ce 1er décembre, toutes les pistes suffisamment enneigées seront ensuite accessible dès ce week-end. Au col de la Loge, les plus pressés ont même pu chausser raquettes et skis de fond le dernier week-end de novembre !

Le pass sanitaire demandé

Il y a évidemment beaucoup d'attente de la part des skieurs après une saison 2020/2021 sans remontées mécaniques. Cette fois elles vont bien fonctionner mais l'accès au domaine skiable sera conditionné à la présentation d'un pass sanitaire à partir de 12 ans.