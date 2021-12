Neige et météo idéales : les stations de ski prises d'assaut

Des parkings bondés et une file d'attente aux télécabines qui n'en finit plus, la saison est bel est bien lancée au Balcon, à Villard-de-Lans. "Il y a beaucoup de joie", résume Florence qui descend doucement la piste avec sa fille, pour sa première sortie sur des skis. "C'est trop bien, continue-t-elle, mon mari et mes deux autres enfants sont partis faire du ski de piste, ils en rêvaient depuis deux ans. On a décidé à la dernière minute de venir, on est de Lyon. On en a profité tout le week-end. Avec ce temps, c'est super, les paysages sont magnifiques et ça fait du bien."

La plupart des skieurs viennent de la région © Radio France - Shannon Marini

Avec 10 à 12.000 skieurs, les commerçants aussi retrouvent le sourire, comme Joy, elle est la gérante d'un magasin de sport : "Les gens sont contents parce qu'ils n'ont pas pu skier l'année dernière et nous aussi on est heureux ! Avec la joie et la bonne humeur, tout se passe bien." Le pass sanitaire est, on le rappelle obligatoire et contrôlé aléatoirement mais pas de quoi, apparemment, décourager les férus de glisse.

Malgré le pass, les skieurs répondent présent

Cette contrainte n'est pas un problème pour Fabrice Mielzarek, le directeur de l'office de tourisme de Villard-de-Lans : "Tout le monde est au courant, assure-t-il. Bien sûr, on peut prendre le risque de se voir confisquer son forfait, si on est pris sans pass. Très honnêtement, quand on va chez le boulanger, on met son masque, quand on va au restaurant, on montre son pass sanitaire, donc je pense que c'est quand même rentré dans la vie quotidienne. On sait que pour profiter des loisirs et activités, il faut avoir ce pass donc je ne pense pas que ça contraigne les gens. Quand vous voyez le monde sur nos parkings et sur nos pistes, c'est qu'ils sont au courant et qu'ils répondent présent."