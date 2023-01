Neige : une partie des matchs de foot du district de la Creuse reportés ce week-end

Un terrain rendu impraticable, à cause de la neige.

Le gel et la neige avaient déjà eu raison des rencontres du week-end du 21 et 22 janvier en Creuse. Rebelote donc pour le week-end qui suit, ou presque. Le district de foot décide de reporter toutes les rencontres de jeunes et de féminines départementales prévues ce samedi 28 janvier, y compris les plateaux futsal.

Une exception pour les seniors masculins

Pour ce qui est des équipes seniors masculines, le district de foot de la Creuse maintient les rencontres pour l'instant. Les clubs vont en effet bientôt rentrer dans la phase retour des matchs de championnat, et il ne reste plus beaucoup de dates disponibles pour les jouer jusqu'à la fin de la saison. Ce qui n'empêchera pas d'annuler certaines rencontres, suivant l'état du terrain et les conditions météo du week-end.

Pour ce qui est du rugby départemental, tous les entrainements des écoles de rugby sont annulés ce samedi 28 janvier au matin. Et le duel du lendemain entre le RCGC et les Corréziens d'Ussel devrait bien se jouer au stade Léo-Lagrange. La rencontre démarre ce dimanche 29 janvier à 13h30.