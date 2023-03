Nelson Monfort, Anny Duperey, Cali : ils seront présents au festival L’Envolée des livres fin avril

Les chanteurs Cali et Kent, l'animateur Neslon Monfort ou encore le poète Jean-Pierre Siméon. Ils seront tous à Châteauroux les 29 et 30 avril prochain à l'occasion de l'Envolée des livres, le salon des livres de Châteauroux.

Près de 130 auteurs sont attendus à ce salon qui se déroulera au couvent des Cordeliers et à l'église Saint-Martial. La comédienne et l'écrivaine Anny Duperey sera marraine de cette édition, où l'on pourra croiser des habitués du salon comme Jérôme Attal et Serge Joncour mais aussi l’ancienne directrice de Télérama, Fabienne Pascaud et le lauréat du prix Quai des Orfèvres 2023, Jean-François Pasques.

Plusieurs auteurs bérichons seront présents

Des auteurs du Berry seront également présents, comme Gäelle Josse et Thierry Bodin ou encore le dessinateur Laurent Astier. Les organisateurs précisent que Nelson Montfort sera là pour parler de Jean Ferrat et interpréter certaines de ses chansons.

Le salon se déroulera le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à midi puis de 14 h à 18 h.