L'histoire : celle de Ben, chauffeur du petit train de l'office de tourisme de Nîmes qui, après une soirée d'anniversaire, percute Volesius, un gladiateur romain qui a voyagé dans le temps.

A l'origine de cette web-série, l'agence de production vidéo K Prodz installée à Nîmes depuis 2010. C'est Quentin Uriel, le co-gérant qui en a écrit le scénario.

Le tournage a eu lieu à l'automne dernier dans les lieux emblématiques de Nîmes avec des comédiens pros et amateurs. 200 figurants y ont également participé.

"C'est science fiction, aventure... il y a des petites touches d'humour mais on peut pas dire que c'est une série humoristique. On a choisi la web-série parce que c'est un format court, accessible et beaucoup moins cher qu'un format de 50 minutes"