Néolice, la tapisserie à l'heure du numérique

Vingt mille visiteurs sont attendus aux journées de la laine, dont le coup d'envoi a été donné vendredi 29 octobre à Felletin. La grand-messe des métiers de la laine, en France et en Europe, se referme dimanche.

On est là dans le berceau de la tapisserie d'Aubusson, avec ses manufactures et lissiers qui magnifient la laine. Et puis, dans un petit bâtiment du coeur historique de Felletin, il y a Néolice, une petite entreprise qui révolutionne la tapisserie. Ce n'est pas de la tapisserie d'Aubusson, simplement de la tapisserie, réalisée parfois avec le point d'Aubusson.

Ce qui différencie Néolice des autres acteurs de la tapisserie d'Aubusson, c'est son mode de production. Tout passe par le numérique : le traitement de l'image (photos, oeuvres picturales, etc...), le paramétrage du métier à tisser et le tissage en lui-même.

Ca va beaucoup plus vite que le tissage traditionnel, à peine quelques heures... et c'est beaucoup moins cher, environ 600 euros le mètre carré. C'est pourquoi de jeunes artistes font appel à l'entreprise felletinoise pour reproduire une (ou plusieurs) de leurs oeuvres. Evidemment, ce n'est pas le même produit que la tapisserie d'Aubusson, mais l'illusion est parfaite pour les non-spécialistes.

Parmi les clients de Néolice, on trouve Hermès, Loewe, le théâtre de l'Union (Limoges).

Ce samedi matin (9h30), Néolice fait une visite guidée. Quant aux journées de la laine de Felletin, elles se referment dimanche soir.