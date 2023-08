Néons-sur-Creuse : La fête de la marionnette célèbre le renouveau d'un art millénaire

Non, la marionnette ne se résume pas à un pantin à fil ou une poupée-gaine qu'on anime du bout des doigts. "C'est un art à part entière. C'est reconnu maintenant ! Les marionnettistes ont beaucoup évolué, on a même des comédiens qui sont passé à la marionnette." assure Véronique Champigny, présidente de l'association qui organise depuis vingt ans la Fête de la marionnette à Néons-sur-Creuse. Au départ annuelle, la fête est désormais organisée une année sur deux. Elle aura lieu les 11,12 et 13 août, au cœur du village de Néons, à la frontière de l'Indre, de la Vienne et de l'Indre-et-Loire.

ⓘ Publicité

Les organisateurs proposent six spectacles, pour certains accessibles dès 2 ans. "Il y a une compagnie qui propose par exemple des marionnette à taille humaine qui font un concert ! C'est sur le thème de la vieillesse, c'est vraiment très bien traité. Il y a aussi une comédienne qui vole une marionnette mais la marionnette refuse de se laisser faire et c'est elle qui prend le contrôle" raconte Véronique Champigny, qui invite tout un chacun à venir (re)découvrir le festival, entre spectacles, animations, livres, ateliers. Plus de 900 spectateurs sont attendus sur le week-end.

Samedi 12 août, deux marionnettes à taille humaine donneront un concert - DR

Un village impliqué pour faire vivre le festival

"C'est tout une ambiance. Tout le village s'implique. Les compagnies sont logées chez des habitants, les enfants du village tiennent un "bar à mômes" pour les autres enfants qui viennent assister aux spectacles. C'est un esprit de partage."

Le temps d'un week-end, Néons double sa population. Alors chacun s'implique pour que vive cette traditionnelle fête. "Il y a toujours eu une fête le 15 août au village. On a changé plusieurs fois de thème, mais depuis 20 ans, on met en avant les marionnettes. C'est très important de se retrouver tous ensemble, On embarque tout le monde dans notre histoire. Ce qui nous motive c'est de faire des choses ensemble. On n'est très isolé ici, alors on mise sur les relations humaines". Pour faire de Néons le théâtre d'une grande fête réussie !