Néovinum : les Vignerons Ardéchois misent sur une nouvelle salle "Papilles" à Ruoms

Les Vignerons Ardéchois ont restauré une salle de leur espace Néovinum à Ruoms. Cette salle entièrement refaite, qui a couté près de 20.000 euros, a été baptisée "Papilles". L'objectif : faire découvrir les principaux cépages dans le Sud-Ardèche.

L'espace Néovinum à Ruoms dans le Sud-Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Faire découvrir les six principaux cépages du Sud-Ardèche

"On s'est concentré sur les six principaux cépages cultivés dans le Sud-Ardèche : le viognier, le chardonnay, le sauvignon pour le blanc et le chatus, le grenache et la syrah pour le rouge" explique Manon Meycelle, la responsable œnotourisme chez les Vignerons Ardéchois.

AUDIO - Manon Meycelle, responsable œnotourisme chez les Vignerons Ardéchois. Copier

"Cette salle a coûté près de 20.000 euros, on a fait appel à des artisans locaux , le but c'est de donner un coup de jeune et dynamiser la visite" explique Philippe Dry, le directeur des Vignerons Ardéchois. "Cet espace Néovinum c'était 3,5 millions d'euros d'investissement en 2013 et petit à petit on le rajeunit, on l'améliore".

Une salle ludique et interactive

Cette salle "Papilles" fait suite à une enquête réalisée auprès des clients. "On a dépouillé près de 300 questionnaires, les visiteurs voulaient du fun, des activités ludiques" explique Manon Meycelle. "On a donc mis en place des jeux interactifs, avec un aspect très sensoriel". Un jeu pour découvrir les arômes et un autre sur le tanin ont été mis en place pour les petits et les grands.

Jeu interactif des arômes dans la salle "Papilles" à l'espace Néovinum à Ruoms. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On vend du vin et on sait que les vacanciers en Ardèche sont en famille, il fallait donc trouver un moyen de plaire aux grands mais ausis aux petits" précise Manon Meycelle.

Jeu sur les tanins dans la salle "Papilles" à l'espace Néovinum à Ruoms. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Attirer les visiteurs dans ces espaces c'est très important, la vente en direct dans nos caveaux représente au total 10% du chiffre d'affaire des Vignerons Ardéchois" explique le président, François Guigon.

AUDIO - Reportage dans la salle "Papilles" à Ruoms. Copier

L'union des caves coopératives du Sud Ardèche (Les Vignerons Ardéchois) regroupe près de 1.000 vignerons et représente 6.000 hectares de vignes.