Le théâtre de Laval entre dans la cour des grands

Le théâtre de Laval fait donc désormais parti du clan très fermé des "Centres nationaux de la Marionnette", label décerné par le Ministère de la Culture. Une reconnaissance pour Pierre Jamet le directeur de l'établissement mayennais _"_il y a une histoire à Laval avec Louis Le Mercier de Neuville ou encore Alfred Jarry. C'est l'un des champs les plus créatifs aujourd'hui des arts du spectacle avec les marionnettes de glace, les installations monumentales de papier. C'est vraiment un endroit de créativité. Et pourquoi Laval? Parce que, je vous l'ai dit, ça fait écho à notre histoire. Et aussi parce que le théâtre travaille beaucoup sur ce champ disciplinaire depuis longtemps. Il y a aussi beaucoup de choses en Mayenne qui se passent dans ce domaine avec la Biennale Onze à table, etc. Il y avait beaucoup d'éléments qui plaidaient en faveur de notre candidature. ". Outre Laval, on trouve leplus célèbre théâtre à Paris dédié à la marionnette, Le Mouffetard, mais également l'Espace Jéliote d'Oloron-Sainte-Marie (Nouvelle-Aquitaine), L'Hectare - Territoires Vendômois (Centre-Val de Loire), Le Sablier à Ifs et Dives-sur-Mer (Normandie) et le Théâtre à la Coque à Hennebont (Bretagne).

"Ça va rester un lieu pluridisciplinaire théâtre, musique, danse, cirque. Ce que ça change surtout, c'est qu'on devient un centre de création nationale, un endroit où les artistes viennent répéter, créer, inventer, chercher"-Pierre jamet le directeur du théâtre de Laval

Une reconnaissance nationale mais aussi européenne

La programmation du théâtre de Laval ne va pas être bouleversée malgré l'attribution de ce label : "Ça va rester un lieu pluridisciplinaire théâtre, musique, danse, cirque. Ce que ça change surtout, c'est qu'on devient un centre de création nationale, un endroit où les artistes viennent répéter, créer, inventer, chercher. On devient vraiment un centre de création national européen dans cette spécialité. On avait des artistes belges la semaine dernière, on en aura d'autres la semaine prochaine. On va venir à Laval pour inventer, chercher, créer. C'est surtout ça que ça change. " précise Pierre Jamet. La Ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a rappelé que les arts de la marionnette étaient "riches de traditions ancestrales, de techniques diverses, de créations sans cesse en mouvement", en référence à un art millénaire qui a pu se renouveler avec de nouvelles formes et en se frottant à d'autres disciplines, dont le numérique. Le Festival mondial des Théâtres de Marionnettes se déroule tous les deux ans à Charleville-Mézières (Ardennes).