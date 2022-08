Netflix : des films et séries désormais disponibles en langue basque

Netflix propose depuis le début du mois plusieurs films et séries avec l'audio ou les sous-titres en basque. Une première pour la plateforme streaming américaine, et une victoire pour le mouvement "Pantailak euskaraz" (les écrans en basque)

Une bonne nouvelle pour les bascophones. Depuis le début du mois d'août, la plateforme de streaming Netflix propose plusieurs de ses films et séries en langue basque. En effet, il est désormais possible de voir cinq films et séries avec un doublage en basque, et quatorze avec des sous titres en euskara. De quoi donner le sourire aux militants du mouvement "Pantailak Euskaraz" ("les écrans en basque") qui militent depuis un an en ce sens. "C'est une bonne nouvelle" sourit Alex Aginalde, porte parole du mouvement. "C'est nécessaire qu'on ait la possibilité de voir les plus grands succès du cinéma en basque". Pour l'instant, le répertoire est maigre, avec des films animés notamment, comme le dernier "Tortues Ninja" sorti cette année.

Il y a encore beaucoup à faire pour le mouvement qui espère voir se développer ce type de propositions, que ce soit sur Netflix et ailleurs. "Sur le catalogue espagnol d'Amazon Prime on a déjà par exemple plusieurs films qui ne sont pas sur celui en français, donc on espère qu'ils finissent par être proposés aussi". Le mouvement discute aussi avec Disney+ mais sans grand succès pour le moment.

Ils ont mis en ligne des pétitions et espèrent que les plateformes continueront de proposer davantage de programme en euskara, et notamment d'anciens films dont le doublage et le sous-titrage existent déjà.

Les films et séries doublés en basque sur Netflix

Errementari

Le monstre des mers

Tortues Ninjas

Super frères, mégarobots !

Lost Ollie

Les films sous titrés en basque sur Netflix