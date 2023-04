Netflix recherche des figurants en Savoie pour sa toute nouvelle série avec Kad Merad

Si vous avez toujours rêvé d'apparaître sur le petit écran, c'est peut-être l'heure pour vous de briller ! Le 11 mai, Netflix et ses équipes posent leurs valises, et surtout leurs caméras, à Lépin-le-Lac en Savoie pour le tournage d'une toute nouvelle série : "Anthracite". Une histoire de meurtre qui fait ressurgir les vieux souvenirs du suicide collectif d'une secte dans un petit village des Alpes...

Et la production recherche activement des figurants. L'occasion (peut-être) de donner la réplique à Kad Merad, Hatik, Noémie Schmidt et Camille Lou, têtes d'affiche de ce nouveau programme.

Des profils bien précis recherchés

Attention toutefois, il n'y aura pas de place pour tout le monde et pour n'importe quels profils. Pour cette journée de tournage en Savoie, ce sont des hommes de 25 à 50 ans, cheveux courts et barbe rasée qui sont recherchés pour jouer des gendarmes.

D'autres journées de tournage, dont on ne connaît pas encore la date, auront aussi lieu près de Lyon et de Grenoble. Et pour celles-ci aussi, la production aura besoin de figurants :

Une femme d'origine asiatique entre 55 ans et 75 ans pour jouer la grand-mère d'un comédien.

Des infirmiers et des infirmières entre 25 ans et 60 ans.

Des pompiers ou des hommes entre 25 ans et 55 ans avec les cheveux très courts et une barbe rasée ou très courte

Une femme entre 20 et 40 ans écrivant très rapidement sur un clavier d'ordi (doublure comédienne)

Pour tenter votre chance sous les projecteurs de Netflix, rendez-vous sur le site castpord.com . Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires et les modalités d'inscription.