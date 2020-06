Netflix tourne une série sur Arsène Lupin à Etretat

Les premiers camions sont arrivés samedi et depuis le parking de la mairie d'Etretat est réquisitionné. En tout 80 personnes de l'équipe de production de Netflix ont investi la station balnéaire pour trois jours de tournage de la série sur Arsène Lupin, avec en vedette l'acteur Omar Sy.

Une équipe de tournage qui ne passe pas inaperçue

On les croise dans les rues piétonnes qui mènent au front de mer, des techniciens avec leur talkie-walkie ou encore des agents de sécurité avec leurs oreillettes. Le parking de la mairie est réquisitionné pour les camions de production et il a même fallu transformer une salle municipale en une soirée ! Dimanche elle servait de bureau de vote et c'est désormais la cantine de l'équipe. Pierre-Antoine Dumarquez est le premier adjoint au maire et président d'honneur de l'association des Amis d'Arsène Lupin :

C'est l'économie locale qui tourne puisque les restaurateurs et les hôteliers ont été sollicités"

La municipalité facture à Netflix pour ces trois jours de tournage 8 000€, une compensation financière pour les agents techniques qui doivent installer les barrières et les affichages ou encore la police municipale mobilisée pour contrôler les accès aux lieux de tournage.

Il y a des contraintes sur lesquelles j'ai alerté les opérateurs de Netflix notamment les marées qu'on a tendance à oublier quand on vient de l'extérieur. Il a fallu décaler une scène parce que la marée ne convenait pas aux prises de vue!"

Les équipes de Netflix ont investi le parking du Perrey prés du front de mer pour tourner une scène de course-poursuite © Radio France - Amélie Bonté

Sur le parking du Perrey, les badauds se massent, on voit des caméras et des figurants en capes et hauts de forme pour tourner une scène de dérapage de voiture qui quitte le parking précipitamment.

C'est sympa de voir le nombre de personnes qu'il y a sur un tournage" dit Océane, habitante d'Etretat

Les curieux qui regardent la scène espèrent bien sûr voir la star Omar Sy. L'acteur séjourne à l'hôtel du Donjon mais n'est pas facile à approcher.

Il était là avec toute sa compagnie mais je n'ai pas eu le temps de le photographier" raconte Marcelle

Plusieurs lieux de la station balnéaire ont été réquisitionnés pendant les trois jours de tournage par Netflix © Radio France - Amélie Bonté

Décalé de trois mois à cause du coronavirus, le tournage se termine ce mercredi soir car il faut en plus libérer les hôtels pour la saison estivale. On ne connaît pas encore la date de sortie de cette nouvelle version d'Arsène Lupin, pour laquelle la petite-fille de l'auteur Maurice Leblanc n'a pas été contactée alors qu'elle est propriétaire des droits moraux de l'oeuvre de son arrière-grand-père.