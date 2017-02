Nette hausse de la fréquentation grâce à l'opération "Noël au pays des châteaux" en Indre-et-Loire

Cinq monuments d'Indre-et-Loire avaient décidé de participer à l'opération "Noël au pays des châteaux". Le bilan vient d'être rendu public par l'observatoire économique de Touraine. Les cinq monuments ont vu leur fréquentation augmenter de 11% par rapport à noël 2015.

L'opération de communication "Noël au pays des châteaux" vient de rendre son bilan. L'observatoire économique de Touraine parle d'une hausse de la fréquentation de 11% sur les 5 monuments (château de Langeais, forteresse royale de Chinon, château de Chenonceau, château royal d'Amboise et château d'Azay-le-Rideau).

Pour le château d'Azay-le-Rideau, l'augmentation est plus nette encore : 18% de hausse, soit mille personnes de plus par rapport aux vacances de noël 2015. Dans le détail, c'est une clientèle plutôt française, un peu moins d'un tiers est une clientèle locale, et 70% vient d'ailleurs (beaucoup de franciliens).

On a travaillé essentiellement sur Paris, et les retours ont été à la hauteur de nos espérances. Catherine Danièlou, chargée de communication du château d'Azay-le-Rideau

Le château d'Azay-le-Rideau va vivre une année 2017 très importante. La fin des travaux de restauration est programmée en juin.