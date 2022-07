Neuvy-Deux-Clochers : la cathédrale Jean Linard rouvre enfin aux visiteurs

La cathédrale Jean Linard, à Neuvy-Deux-Clochers au nord de Bourges, était fermée depuis décembre 2019. Un jeune couple vient de racheter ce lieu exceptionnel, classé monument historique, construit à partir de céramiques et de tessons de verre par ce céramiste qui y travailla jusqu'à sa mort en 2010. Charlotte est originaire d'Achères, tout près de là et a sauté sur l'occasion quand elle a su que la cathédrale était à vendre : " On a retrouvé des photos où je pose devant certaines créations. Je n'ai que quatre ans et Jean Linard travaillait encore à son oeuvre. J'ai grandi avec la cathédrale. On y venait souvent. Jamais, je n'aurais cru en devenir la propriétaire un jour ! "

La cathédrale Jean Linard, érigée à proximité de l'habitation de l'artiste © Radio France - Michel Benoit

Les gardiens du temple ont de nouveaux maîtres : il aura fallu presque deux ans pour que la proposition d'achat de Charlotte et William aboutisse et soit validée par les héritiers de l'artiste " Cette cathédrale a le ciel pour toit. Elle est donc la plus grande au monde, se plaisait à dire Jean Linard."Charlotte et William ont entretenu le site depuis plus d'un an : " On s'est projeté " raconte William. " Et on a surtout vu la mousse et les carreaux de céramique qui commençaient à tomber. On s'est dit que c'était dommage de laisser se dégrader un tel patrimoine. "

L'entrée du site © Radio France - Michel Benoit

L'esprit du vent hante les lieux, à moins que ce ne soit celui de Jean Linard, dont la tombe surplombe la cathédrale. Une tombe vide car ses cendres ont été dispersées juste à côté. Le céramiste a créé une oeuvre oecuménique : Jésus y côtoie Mahomet et Bouddha. Un hymne à la paix et à l'amour : " Jean Linard disait que Joseph étant charpentier, il l'avait accroché à la toiture " explique Charlotte. " Je ne sais pas si c'est la meilleure idée qu'il ait eu, mais c'est le cas. Il disait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que toutes les religions sont reliées entre elles et que travailler ensemble sur de la céramique, c'est de l'entraide et du partage."

A l'arrière de la cathédrale, les gardiens du temple © Radio France - Michel Benoit

Charlotte et William ont travaillé dans des palaces parisiens, mais aussi chez Christophe Michalak comme pâtissiers... Ils ont donc tout abandonné pour ressusciter cette cathédrale singulière : " Il faut se lancer dans la vie. Si on veut concrétiser ses rêves, il faut passer par cette étape un peu risquée. Cela ne pourra être que bénéfique. On est dans un cadre unique et magique " s'enthousiasme Charlotte.

Le jeune couple aménagé un espace détente pour conclure la visite © Radio France - Michel Benoit

Le couple garde néanmoins les pieds sur terre : cet hiver, il aménagera un laboratoire pour proposer de la petite restauration sucrée et salée... La cathédrale Jean Linard est ouverte tous les jours, cet été, de 11H00 à 19H00 puis les après-midi jusque fin octobre. Visites guidées les mercredi, samedi et dimanche à 15H00.