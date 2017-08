A Nexon, "la Route du Sirque" transmet la passion aux nouvelles générations

Le festival la Route du Sirque a débuté ce lundi. Depuis 30 ans, Nexon est le terrain d'expérimentations autour des arts du cirque. Cette année, le festival est étendu à trois semaines, du 6 au 27 août. A côté des traditionnelles performances artistiques sont programmés des stages d'initiation.

Sous un grand chapiteau bleu dans le parc du château de Nexon, des enfants voltigent sur les trapèzes. A en croire Victoriane, ce n'est pas sorcier : "On monte dessus en cochon pendu et ensuite on peut faire tout un tas de figures... Malgré ce qu'on peut croire, ce n'est si difficile. Il suffit de se dire qu'on peut nous rattraper si on tombe."

Une semaine pleine de défis pour Charles-Emile, neuf ans : "Je me perfectionne à la boule. En fait, tu montes dessus et tu essayes d'avancer avec. Après il y a le trapèze mais comme j'ai le tournis, c'est plus compliqué pour moi."

Au "Sirque" de Nexon, Victoriane se sent épanouie : "C'est le seul endroit où je peux me dire, peu importe ce que je vais faire, ça ira. Si je fais quelques chose de drôle, ça serait considéré comme de la clownerie, si je veux faire quelque chose de physique, je peux faire de l'acrobatie, des aériens par exemple... ça permet de tout travailler sans la pression de devoir à tout prix réussir."

Premier stage d'initiation pour cette nouvelle édition de la Route du Sirque à Nexon, le 8 août 2017. © Radio France - Solène de Larquier

Dans un coin du chapiteau, Didier Mugica enseigne la jonglerie à Alice. Il fait partie d'une famille d'artistes historique, les Morallès. Alors venir encadrer ce stage, c'est redécouvrir le cirque, à hauteur d'enfant. "C'est tellement large comme discipline, on peut aller de la jonglerie, au trapèze en passant par le mime... Chaque individu, chaque enfant a une façon personnelle d'aborder la chose. Du coup, nous on adore les rencontrer. Ils nous font découvrir des nouvelles façons de voir les choses, il y a un échange."

Ces stages permettent d'ouvrir le cirque au grand public selon Martin Palisse, le directeur du Sirque. Une façon de prolonger l'oeuvre d'Annie Fratellini, l'artiste clown qui a créé ce festival il y a 30 ans.

A côté des traditionnelles performances artistiques seront également programmés des master class pour les professionnels ou étudiants en école de cirque. Le festival dure jusqu'au 26 août.