Nexon, France

Le chapiteau du Sirque de Nexon a repris du service, comme à chaque mois d'août, et propose ses représentations jusqu'au 26 août. Le festival propose un subtil mélange entre numéros de cirque contemporain, à la frontière parfois du théâtre et de la comédie, mais aussi des concerts et autres spectacles. Une programmation que les organisateurs veulent de qualité mais également grand public.

Le festival a atteint sa maturité

Et justement, le festival semble avoir désormais trouvé son public et atteint sa vitesse de croisière. Il attire près de 12 000 spectateurs chaque année, comme s'en réjouit Martin Palisse, le directeur du Pôle National du Cirque de Nexon : "depuis 4 ou 5 ans, le festival s'est beaucoup développé au niveau public. Je dirais qu'il a atteint une certaine maturité, c'est quelque chose d'assez fort pour un petit village comme Nexon, car nous faisons partie des grands festivals".

Mais le temps fort du festival, ce sont également les stages de cirque pour enfants. Les stages n'affichent pas complet sur les 3 semaines du festival, mais dans les traces d'Annie Fratellini, c'est la signature et la renommée de Nexon.