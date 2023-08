Ni tyrolienne géante, ni escalade, ni canoë à Jouillat et Glénic cet été en Creuse

Mauvaise nouvelle pour tous les amateurs de sensation forte : il n'y aura pas de tyrolienne géante à Jouillat (Creuse) cet été. L'escalade au viaduc de Glénic et les descentes en canoë à Jouillat et Glénic ne sont pas non plus possibles cette année. L'agglomération du Grand Guéret, qui gère ces activités pour la station sports nature des monts de Guéret, justifie cette situation par un manque de personnel.

La plus longue tyrolienne de Creuse à l'arrêt

Cela fait cinq ans que la tyrolienne géante de Jouillat fait la joie des locaux et des touristes. Après avoir grimpé à seize mètres de haut, elle permet de s'élancer pour 450 mètres de descente au-dessus de la rivière Creuse. A l'été 2022, on a compté 700 passages sur cette tyrolienne, mais en 2023, aucun : elle n'a pas ouvert et ne rouvrira pas de l'été.

Tout a commencé par un manque de personnel. Au printemps, l'agglo du Grand Guéret cherche deux salariés qualifiés, en vain, selon elle. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là qu 'elle galère pour recruter des surveillants de baignade . Finalement, un sauveteur est trouvé in extremis pour la plage de Jouillat , mais personne pour la tyrolienne.

La tyrolienne reprise par Husk'in Creuse ?

Pourtant, Husk'in Creuse se porte candidate au début de l'été. L'entreprise d'Anzême qui propose des balades en chiens de traineaux veut ajouter une corde à son arc. L'un de ses salariés a tous les diplômes nécessaires, assure la société. Mais les discussions avec l'agglo patinent. Confier la gestion à Husk'in Creuse implique des obligations juridiques et réglementaires, et d'après les élus, il était trop tard pour mettre tout cela en place cet été.

A cela s'ajoute un autre problème : l'un des arbres qui soutient la tyrolienne est en mauvais état. Il faudrait donc changer l'attache. Quid pour l'an prochain ? L'agglo du Grand Guéret répond : "Notre objectif est bien de confier son exploitation à un prestataire mais cette délégation de gestion suppose un formalisme juridique et règlementaire qui n’a pas pu être mis en œuvre pour cet été."