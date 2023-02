À la rencontre des déguisés du Carnaval de Nice

Sur le corso, des déguisements, il y en a pour tous les goûts. Des costumés dans le public on en compte quelques dizaines comme Nino, étudiant Niçois, habillé en Tinky Winky, le célèbre Telettubies vert. Le jeune homme, qui vient au carnaval qu'il est petit, est "dégoûté", pas assez de costumés dans la foule à son goût.

ⓘ Publicité

Derrière lui, un couple de niçois grimés en tigre et en Pikachu, le célèbre Pokémon sont venus gratuitement. Car oui, depuis 150 ans le carnaval est gratuit pour les costumés.

Mais ce n'est pas que parce que le carnaval est gratuit qu'on se déguise. Sylvie et Dominique, un couple de lapins gris et rose venus du Mans confient "l'important avec le déguisement, c'est qu'on participe au carnaval, on est plus seulement spectateurs mais acteurs."

Quelles tendances déguisement pour le carnaval en 2023 ?

Dans la boutique festival, rue du lycée à Nice, les tendances vont aux costumes de séries diffusés sur le web. L'an dernier, c'était la série coréenne Squid Game, cette année, c'est Mercredi, l'oeuvre mettant en scène la petite fille de la célèbre famille Addams. Le costume du personnage est en rupture chez tous les fournisseurs.

Les costumes c'est aussi des intemporels ! Ainsi, des policiers, pompiers, princesses ou autre ninjas, vous en croiserez sans doute beaucoup pendant le carnaval.

C'est quoi un bon déguisement ?

Pour Frédéric Migna, gérant de la boutique Festival, des dizaines de carnaval au compteur "le déguisement doit avant tout être plein de couleurs et confortable". Pour lui "il n'y a pas de costume universel", même ci certains reviennent chaque année, comme le célèbre "homme de Cro-Magnon" .

Des reportages, des chroniques réalisées en collaboration avec l'ESJ Pro de Montpellier. Une équipe de dix journalistes actuellement en formation et en immersion dans la rédaction de France Bleu Azur en février 2023 afin de couvrir les 150 ans du Carnaval de Nice. Ils sont encadrés par Benoit Califano et Joël Cuoq.