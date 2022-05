Nice : à quoi ressemblera le Mamac du futur

Il est le musée qui attire le plus de visiteurs chaque année à Nice (135.000 / an - devant le Musée Matisse) et pourtant le Mamac a un train de retard par rapport à la concurrence européenne. Un an après avoir fêté ses trente années d'existence, le Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain va faire peau neuve. Plus grand, plus lumineux, plus vert, le Mamac du futur doit devenir la locomotive de la candidature de Nice pour être élu capitale européenne de la culture en 2028, quinze ans après Marseille. "On ne peut pas candidater avec un charriot à bœufs ! Il nous faut une Rolls," imageait ce lundi Christian Estrosi lors de la présentation du Mamac du futur.

Le Mamac sera plus lumineux - Ville de Nice

Livraison fin 2024

Pour être élue en 2013 la cité phocéenne avait notamment fait sortir de terre le Mucem (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée), devenu une référence en Europe. Le maire de Nice Christian Estrosi veut donc s'inspirer des voisins. "Aujourd'hui le Mamac n'est pas concurrentiel. On s'est donc posé la question de le transformer ou de le remplacer. Nous avons opté pour la solution la plus sage en finançant la transformation du musée pour qu'il devienne plus attractif."

Chiffrés à huit millions d'euros (financés pour moitié par la Région), les travaux de rénovation doivent démarrer courant 2023 et se terminer fin 2024. Le Mamac va s'agrandir de 400 mètres carrés, offrir davantage d'espaces à de jeunes créateurs, créer des lieux de restauration et de détente. Le projet prévoit également un toit-terrasse pour vivre la culture en extérieur. La place Yves Klein, où se situe l'entrée du Mamac, va aussi complètement se transformer avec des vitrines pour mettre en valeur le musée. L'entrée de la bibliothèque sera déplacée du côté de la Tête Carrée pour plus de clarté.

Le Mamac devait se mettre au niveau du 21e siècle

Plus lumineux à l'intérieur, le Mamac sera surtout plus vert à l'extérieur. La place Yves Klein "sera une invitation à la promenade" selon les mots de l'architecte Alexandre Chemetov, en charge du projet avec Luis Carrilho da Graça. "On devait réussir à articuler le jardin et le musée. Le Mamac devient la croisée des chemins, nécessaire au parc et à la ville." L'objectif étant de l'intégrer dans cette coulée verte toujours plus verte, sans le TNN, dont la démolition a démarré. "Le bâtiment avait besoin de s'adapter aux demandes écologiques et devait se mettre au niveau du 21e siècle," estime la directrice du Mamac Hélène Guenin.

Le Mamac doit s'intégrer à cette nouvelle coulée verte d'ici fin 2024 - Ville de Nice

Le musée vu du Boulevard Risso après travaux et requalification du quartier - Ville de Nice