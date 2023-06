Nice, Antibes, Monaco, Cannes : nos coups de coeur pour la fête de la musique

Êtes-vous prêts pour une nuit de folie ?

A Nice

Karaoké géant « Nice Chante l’Europe ! »

Niçois, Français et Européens ! Rendez-vous au Parc du Ray, de 18h à 23h, pour le karaoké géant « Nice Chante l’Europe ! », proposé par la Ville de Nice. Vous pourrez aussi tester vos connaissances sur l’Union européenne avec des quiz, gagner des goodies, et vous détendre avec les food trucks, les chaises longues et les tables de pique-nique.

Soirée Dolly Street

Nouvelle Dolly Street ! Rendez-vous sur la place du Pin, de 18h à 0h30, pour la soirée Dolly Street, organisée par le Centre LGBTQIA+ Côte d’Azur. Cette soirée festive et solidaire propose des concerts de DJs de renom, comme Nicolas Dermen, FredSky, Jissé, Tristan Garner, Anna Crouse. Les fonds récoltés serviront à financer les actions du Centre contre les discriminations et pour l’accès aux droits et à la santé des personnes LGBTQIA+.

« SJ Set on the bike »

Envie de faire du vélo en musique et en bonne compagnie ? Rendez-vous à 19h sur le parvis de la Gare du Sud, pour le « SJ Set on the bike », organisé par l’association Nice à Vélo. Après un échauffement en musique, vous suivrez le DJ BAB’s qui vous fera découvrir la ville au son de son mix. À vélo au rythme de la musique, vous pédalerez et vous amuserez à travers les rues de Nice.

A Antibes

Place Nationale (kiosque)

De 19h à minuit, cinq groupes se succéderont pour vous faire vibrer au son du pop rock et du soul : Skyveul, Lyla on the rocks, Les complices, Triple friends et Baywatch.

Place du Safranier

De 19h à minuit, quatre formations vous feront voyager à travers les chants gospel, la variété française, le blues-rock et le jazz soul : Azur gospel, Chorale du soleil, Talkin’ about et Dulys band.

Lavoir de la Tourraque

À partir de 19h30, deux groupes vous feront danser sur des rythmes latins : La chourmo et Les latines.

Esplanade du Pré des Pêcheurs (côté carrousel)

De 18h30 à 22h15, quatre groupes vous feront découvrir des chants corses, des variétés, des chants marins et de l’ambiance : Chorale éphémère, I canti nustrali de l’Unione corsa, Groupe ambiance et Chorale SRA.

Place des Martyrs de la Résistance

À partir de 20h, démonstration de claquettes par le groupe Taps line suivi du groupe Recordacoes du Portugal (groupe folklorique portugais).

Parvis de la Cathédrale

De 19h à 20h, concert de l’Ensemble vocal d’Antibes (musique sacrée, classique, actuelle…).

A Cannes

Kiosque à musique - Allées de la Liberté

De 15h à 16h, la chorale O’Absolue va chanter du gospel sur les allées de la Liberté à Cannes.

Place de l’Etang

À partir de 20h30, le Trio Popcorn va vous faire danser sur de la musique pop/rock internationale.

Boulevard de la République

À partir de 20h30, le groupe Route 66 va vous faire chanter sur de la variété internationale et des chansons françaises des années 80 à aujourd’hui.

Place Paul Roubaud

À partir de 20h, trois groupes vont vous faire bouger sur du dancehall moderne et de la chanson electro : Papet J., Les Boukans et Tonton et gro.

Allées de la Liberté

À partir de 20h30, le groupe Just Funk Band va vous faire groover sur du funk, du pop et des variétés internationales.

A Monaco

La Principauté de Monaco célèbre la musique avec des animations et des concerts gratuits dans différents lieux. La Mairie de Monaco, en collaboration avec l’Espace Léo Ferré et plusieurs Services Communaux, a préparé un programme varié pour tous les goûts et tous les âges.

Dès le matin, la Musique Municipale parcourra les quartiers de la Principauté pour faire résonner ses instruments. À 14h, les enfants et leur famille sont invités à la Bibliothèque Princesse Caroline pour participer à une scène ouverte, des blind tests et des jeux de danse. À 18h30, le Marché de la Condamine accueillera le groupe “Suspicious Minds” pour un concert de Rock US, en hommage à Elvis Presley, Chuck Berry, Nat King Cole et d’autres légendes.

Mais le clou du spectacle aura lieu à 20h30 sur le Quai Albert Ier, avec une soirée de prestige réunissant les artistes qui ont fait les beaux jours des années 80 et qui ont marqué les mémoires avec leurs tubes, connus de génération en génération : la troupe musicale “Totalement 80”. Au programme : The Weather Girls (“It’s raining men”), Lio (“Les brunes comptent pas pour des prunes”), Jean Schultheis (“Confidence pour confidence”), David & Jonathan (“Est-ce que tu viens pour les vacances”), Bibie (“Tout simplement (Tout doucement)”), Partenaire Particulier, Gold (par Alain Lorca), Léopold Nord & vous (“C’est l’amour”) et Début de Soirée par Sacha (“Nuit de folie”). La première partie sera assurée par le DJ Afroman Radio, qui proposera un set 80’s Afro.

Une journée musicale qui s’annonce festive, dansante… et mémorable ! Toutes les manifestations sont en accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles