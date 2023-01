Nice candidate pour être Capitale européenne de la culture en 2028

La candidature de Nice pour devenir Capitale européenne de la culture 2028 a été officiellement déposée auprès du ministère de la Culture. Cette candidature décline le thème "Connecter l’inattendu". Elle se fonde sur trois principes : le choix de l’innovation artistique dans les domaines du spectacle, des musiques, des arts plastiques, du patrimoine mais aussi de l’artisanat et des cuisines. Le choix de la solidarité entre agglomérations du bord de mer densément habitées et accueillant des flux de visiteurs massifs et communes des moyen et haut pays à la biodiversité exceptionnelle. Et enfin le dernier principe est le choix de la sobriété.

"Nice 2028 est un formidable catalyseur de la transformation de notre territoire où la créativité et l’innovation sont au service du bien commun."- Christian Estrosi, maire de Nice

Selon le maire de Nice, Christian Estrosi, "la programmation artistique et culturelle de Nice 2028 reflètera l’identité et l’ambition de faire de ce territoire une société culturelle qui, s’appuyant sur son héritage et ses valeurs, fait le pari de la jeunesse, de l’innovation, du numérique et de l’avenir, à l’échelle européenne, pour relever les grands défis du monde contemporain, et particulièrement celui de l’adaptation au changement climatique".