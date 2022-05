Nice : d'immenses terrains de pétanque sur la Promenade des Anglais pour le tournoi international

Sur le béton rose de la Promenade des Anglais, on ne peut pas les rater, ils prennent toute la place ! D'immenses terrains de boules ! Le 6e tournoi international de pétanque de la Métropole Nice Côte d'Azur commence vendredi 27 mai et dure jusqu'à dimanche. C'est le Clos de boules "Les amis du château" qui l'organise, avec la Ville de Nice.

Au total, 330 terrains de boules ont été installés dans toute la ville. "Avant, la compétition se tenait sur les boulodromes publics déjà existants, là c'est la première fois qu'elle prend une telle ampleur !" explique Frédéric Carlin, chargé de mission au sein de la direction des sports de la ville de Nice, en charge clos boulistes et manifestations sportives boulistes. Les terrains ont donc pris place dans des lieux emblématiques de Nice : la colline du Château, le port de Nice, la Promenade des Anglais, et la place De Lattre de Tassigny. "On attend plus de 300 équipes, avec 1 000 boulistes, plus de 60 équipes féminines, ce qui fait 200 joueuses." L'objectif est d'attirer entre 2 000 et 5 000 spectateurs dans le week-end.

Le tournoi est international : des équipes venues d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Monaco, d'Espagne et même de Madagascar s'affronteront. Et parmi les champions présents, quelques grands noms de la pétanque française : Dylan Rocher, Mickaël Bonetto, Michel Hatchadourian, Henri Lacroix ou encore Khaled Lakhal.

Le carré d'honneur pour la finale, sur le port © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

La grande finale aura lieu dans le carré d'honneur, sur le port. Des tribunes ont été installées pour l'occasion. Pour assister au tournoi, tout est gratuit, il vous suffit de déambuler dans la ville !