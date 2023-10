Nice : fin de l'exposition des dix animaux de l'artiste Richard Orlinski ce week-end

Leur présence à Nice, pendant près de quatre mois, a suscité des réactions très différentes de la part des Niçois. Les dix sculptures d'animaux réalisées par Richard Orlinski ont été retirées, ce samedi 30 septembre.

Un crocodile, un gorille, un dinosaure ou encore un ours polaire, ce bestiaire a été installé le 8 juin dernier et aura accompagné Niçois et touristes pendant tout l'été.

Des œuvres vandalisées quelques jours seulement après le début de l'exposition

Seulement quelques jours après le début de l'exposition, certaines des œuvres avaient été victimes de dégradations à la peinture rouge. L'auteur présumé avait été rapidement interpellé grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville.