La bibliothèque Louis Nucéra de Nice fête ses 20 ans ce samedi ! Au programme des célébrations : une journée portes ouvertes et des animations. C'est l'occasion de rappeler que le livre n'est pas mort et que les bibliothèques attirent toujours !

On est loin de l'ambiance feutrée habituelle des bibliothèques, ce samedi matin à Nice ! La bibliothèque Louis Nucéra fête ses 20 ans, et pour l'occasion, c'est portes ouvertes et animations toute la journée !

Au programme : chasse aux livres, danse, musique, ateliers autour de la route du sel et quizz ! Tout le détail des festivités est à retrouver sur le site de la Ville de Nice.

La bibliothèque Louis Nucéra accueillera des animations entre ses rayonnages © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

De l'importance des bibliothèques

C'est aussi l'occasion de rappeler l'importance de ces lieux de culture. Françoise Michelizza, la directrice des bibliothèques de Nice : "La bibliothèque est toujours très fréquentée. C'est un un lieu où l'on vient _travailler_, on vient se brancher sur internet qu'on on ne l'a pas chez soi, on vient suivre des cours de cuisine, de couture par exemple. C'est un lieu d'échange, autour des livres, des arts, puisqu'on a des expositions. Les enfants sont toujours très présents, les plus grands se précipitent sur les bandes-dessinées, les étudiants viennent y travailler. Avant le covid, on avait 800 000 entrées sur l'ensemble du réseau."

Le réseau des bibliothèques municipales à vocation régionale comporte les deux autres bibliothèques municipales de Nice : Romain Gary et Raoul Mille, neuf bibliothèques de quartier, le service médiabus et 27 bibliothèques associées.