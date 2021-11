Nice : la Place du Pin parmi les lieux de rencontre privilégiés des célibataires

C'est aujourd'hui la journée internationale des célibataires. Son but ? Célébrer le célibat et mettre en avant la liberté que cette situation procure. A Nice, la Place du Pin fait partie des repères des personnes seules qui souhaitent faire des rencontres.

Liberté voulue et assumée pour les uns, isolement pesant pour les autres, le débat existe quant à la condition du célibataire. A Nice, en tout cas, des lieux de rencontre existent. Parmi eux, notamment, la très prisée Place du Pin C'est un lieu coloré, branché, avec de nombreux bars, souvent théâtre de rendez-vous galants.

Dans son bar-restaurant situé sur cette fameuse place, Clémence Morel, la directrice, le constate tous les jours : "Est-ce que tu préfères le vin blanc ou le vin rouge ? On est souvent confronté à des rendez-vous galants ici, les gens apprennent à se connaitre"

On se demande s'ils vont rentrer ensemble ou si ça ne va pas le faire. C'est amusant

C'est une part divertissante de son métier : "Quand le rendez-vous se termine et que les clients partent, on y va souvent de notre petit commentaire. On se demande s'ils vont rentrer ensemble ou si ça ne va pas le faire. C'est amusant".

Un rendez-vous galant réussi ? Clémence Morel a son idée sur la question : "On le sent aux regards, à la manière de se parler. Si quelqu'un invite l'autre. Ca dure minimum une heure. Et puis ca peut durer plusieurs heures, toute la nuit voire toute une vie"