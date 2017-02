Nice : le carnaval indépendant de Saint-Roch est annulé cette année

Le carnaval indépendant de Saint-Roch, prévu ce dimanche à Nice, est annulé. En cause : les mesures de sécurité demandées par la mairie.

C'est une institution à Nice, qui n'aura pas lieu cette année. Le carnaval indépendant de Saint-Roch, qui devait avoir lieu ce dimanche est annulé. Les mesures de sécurité exigées par la municipalité ne pouvaient être remplies.

Il fallait notamment restreindre les festivités à un endroit clos (sans défilé dans la rue donc) et payer des vigiles pour filtrer l'entrée. "On n'aurait pas pu bouger, on aurait été enfermé, alors que ce carnaval indépendant se veut libre et gratuit" explique Cristou Daurore, le président de l'association organisatrice. "Mais s'il faut des vigiles, on aurait dû trouver de l'argent ! Alors qu'on en n'a pas, l'événement est non commercial, il n'y a aucun vendeur. Dans ces conditions on préfère de rien faire du tout" précise le Niçois.

Ce n'est plus dans l'esprit du carnaval

Ce n'est pas la mairie qui a décidé d'interdire, mais bien les organisateurs, au vu de ces mesures imposées. Cristou Daurore est frustré, même s'il comprend ces mesures de sécurité. "On comprend qu'on doit appliquer plus de mesures de sécurité à cause de l'attentat du 14 juillet, mais ce n'est plus dans l'esprit du carnaval. Le carnaval est un grand moment de liberté. Là, c'est vrai qu'on est un peu frustré d'être cantonné. Le carnaval avec une liberté encadrée, ça fait bizarre."

Mais selon l'organisateur, c'est mieux comme cela. "Je ne pense pas que ceux qui participent habituellement au carnaval indépendant auraient apprécié ces mesures de restriction. Et pour les vigiles, même si on les avait payés, je ne sais pas s'ils seraient vraiment venus, parce que parfois on a des policiers qui viennent, ils se font enfarinés, ils reçoivent des œufs, ils n'aiment pas trop !" raconte Cristou Daurore avec un large sourire.

Les festivaliers se rabattront cette année sur d'autres carnavals, à la Trinité par exemple, où ils peuvent le faire dans la rue. "On pense que c'est plus dans l'esprit du carnaval de pouvoir être libre de ses mouvements" selon Cristou Daurore.