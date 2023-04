Le chaperon rouge n'a pas de prénom en fait... Je m'appelle pas raconte son histoire

Le petit chaperon rouge : cette gamine qui se balade dans la forêt avec un panier de victuailles pour sa grand-mère et qui tombe sur un loup affamé, vous l'avez ? Et bien, elle s'appelle "pas". Elle n'a pas de prénom. C’est justement le point de départ de la pièce Je m’appelle pas qu’Édouard Signolet a écrite et mise en scène au Théâtre des Franciscains à Nice, à partir du mercredi 12 avril.

Édouard Signolet © Radio France - Arno Visconti

Dans cette pièce, la fillette sans nom va partir à la recherche de son identité en croisant des personnages, en découvrant le monde, ses dangers, ses joies, ses surprises : une aventure sous forme de cabaret.

Édouard Signolet nous invite à réfléchir avec humour et tendresse sur les questions de l’anonymat, de l’assignation et de la construction de soi. Il nous offre une pièce vivante, généreuse, drôle et accessible, qui ravira les petits comme les grands.

