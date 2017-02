Le musée de la photographie de Nice fait peau neuve

C'est presque une nouvelle vie que démarre le musée de la Photographie Charles Nègre à Nice : il se trouve désormais juste à côté du Palais des Rois Sarde dans un bâtiment rénové. Et pour son inauguration vendredi, il s'offre une exposition prestigieuse avec des dizaines de clichés d'Helmut Newton.

Vous connaissiez le musée de la Photographie Charles Nègre de Nice ? Si ce n'est pas le cas, ne vous étonnez pas, il faut dire qu'il était assez peu visible dans l'ancien théâtre de l'artistique boulevard Dubouchage.

Cette époque est terminée puisqu'il ouvre au public ce vendredi dans ses tout nouveaux locaux place Pierre Gauthier, juste à côté du Palais des Rois Sarde.

Et avec une exposition de prestige pour l'inaugurer : une rétrospective du travail d'Helmut Newton, le photographe allemand du XXe siècle célèbre pour ses photos de nus, mais aussi pour ses portraits de célébrités qui ont fait la une de Marie Claire ou encore Vogue.

Claudia Schiffer immortalisée par Helmut Newton © Radio France - Kévin Blondelle

Les portraits de David Bowie, Catherine Deneuve ou encore Andy Warhol

Des photos en noir et blanc, d'autres en couleur, des petits formats, des plus grands... Le travail d'Helmut Newton est exposé sous toutes ses formes et c'est le succès de cette exposition : montrer à la fois son talent pour les nus, les portraits, et les unes de magazines admirées par des dizaines de milliers de lecteurs dans les années 70 et 80.

Helmut Newton est notamment connu pour avoir révolutionné la photographie de mode © Radio France - Kévin Blondelle

Des portraits mis en valeur par le lieu avec une architecture industrielle : des murs noirs et blancs et une décoration minimaliste. Un bel endroit pour attirer de belles expositions. Il y en aura trois par an.

Une légende photographiée par une autre légende : David Bowie vu par Helmut Newton © Radio France - Kévin Blondelle

Objectif, attirer plus de touristes et de Niçois pas forcément férus de photographie

Un lieu beaucoup plus visible, une première exposition relativement grand public et une communication assez forte ces jours-ci : le musée de la Photographie Charles Nègre espère ainsi séduire au delà des quelques habitués amateurs de photographie.

Andy Warhol, l'une des grandes figures du Pop Art revient régulièrement dans cette exposition © Radio France - Kévin Blondelle

Notez que vous trouverez aussi un espace avec des expositions permanentes composées notamment d’œuvres d'artistes régionaux, mais aussi de photos anciennes de Nice.