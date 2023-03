Nice ne sera pas Capitale européenne de la culture en 2028

C'est raté ! La ville de Nice n'a pas passé la première étape pour être candidate en 2028 au titre de Capitale européenne de la culture. Après plusieurs années de travail, c'était cette semaine qu'une délégation azuréenne de la ville était auditionnée par 12 membres d'un jury, constitué par le ministère de la Culture. Car pour l'instant, les candidatures restent franco-françaises. C'est ainsi que neuf villes étaient en lice : Amiens, Bastia, Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier, Reims, Rouen, Saint-Denis et donc Nice.

Ce vendredi soir, Nice n'est plus en course, contrairement à quatre autres villes : Bourges, Montpellier , Clermont et Rouen.