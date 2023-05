Nice : un restaurant gastronomique ouvre à la place des anciens "Bains de la Police"

C'est sans doute la plus belle vue sur la Baie des Anges pour déjeuner à Nice. A la place des "bains de la police", un restaurant gastronomique a été inauguré sous le "I love Nice", ce vendredi midi. L'établissement baptisé "Les Bains" a reçu ses premiers convives dans un cadre d'exception.

La cuisine, Les toilettes et le bar sont taillés à même la roche de la colline du château. La terrasse, elle, surplombe la Méditerranée. Initialement d'une durée de 8 mois, les travaux auront finalement trainé 3 ans. Côté carte, comptez entre 35 et 45 euros pour les plats, 22 et 28 euros pour les entrées et une quarantaine d'euros par personne pour les plateaux de fruits de mer.