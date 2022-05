Nice : une plage Ikea en kit tout le week-end sur la promenade des Anglais

Ne cherchez pas de drapeaux jaune et bleu le long de la mer, vous n'en trouverez pas ! La plage en kit Ikea se veut sobre, puisqu'elle se trouve sur l'espace public, précisément au numéro 71 de la promenade des Anglais, à Nice. La "plage en kit", c'est la nouvelle opération communication du géant suédois, après l'inauguration en grande pompe de son tout premier magasin niçois en début de semaine.

La plage Ikea, sur la promenade des Anglais © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une plage en kit, comment ça marche ? "C'est simple : les gens montent leur propre spot de plage. On leur fournit les transats, parasols et coussins et c'est à eux de choisir leur emplacement, de monter le parasols, d'installer leur serviette, etc." explique Germain, responsable de la plage Ikea. "C'est l'occasion, pour certains Niçois, d'aller pour la première fois sur une plage privée, puisqu'ici, tout est gratuit", souligne Germain.

Une fois le transat stratégiquement installé face au soleil pour bronzer, vous pourrez y rester 2h. La plage Ikea ouvre à 10h et ferme à 20h et tout est gratuit. Les baigneurs repartent avec un sac contenant une gourde, un gobelet et une serviette. Quelques snacks et boissons sont aussi mis à disposition sur place.

Vous repartez avec une gourde, un gobelet et une serviette © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les 45 transats sont disponibles tout le weekend, jusqu'à ce dimanche soir, 20h.