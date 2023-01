Nicolas Duvauchelle va venir tourner en Dordogne la série Fortune de France, des castings organisés

Nicolas Duvauchelle est au casting de la série télévisée Fortune de France, et il va venir tourner en Dordogne avec le réalisateur Christopher Thompson entre le 13 mars et le 30 juin prochain. Avant le début du tournage, cinq journées de casting sont organisées en Dordogne pour trouver plusieurs centaines de figurants annonce Ciné Passion .

Des castings prévus à Sarlat, Saint-Astier et Bergerac

Sarlat : le vendredi 20 janvier, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi 21 janvier, de 9h à 13h et de 14h à 16h au centre du Colombier, salle Joséphine Baker

Saint-Astier : le jeudi 26 janvier de 14h30 à 18h30 au centre culturel la Fabrique

Bergerac : le vendredi 27 janvier de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi 28 janvier, de 9h à 13h et de 14h à 16h à la salle Cyrano.

Des femmes et des hommes recherchés

La production recherche des hommes et des femmes âgés de 16 à 80 ans pour jouer des habitants, des paysans, des bourgeois et des seigneurs. Elle recherche également des cavaliers, des palefreniers, des artisans, des hommes sportifs et des musiciens. Il ne faut pas de tatouage visible et il faut enfin, habiter Sarlat ou ses environs.

S'il n'est pas possible pour les candidats de se déplacer lors des journées de casting, il est possible d'envoyer son dossier par mail avec des photos récentes (portrait, profil, photo en buste, photo en pieds de face et de profil), ses coordonnées, sa date de naissance, ses mensurations précises (taille, poids, pointure, taille de veste et de pantalon). Il faut envoyer tous ces éléments à l'adresse suivante : figufortunedefrance@gmail.com