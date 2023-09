Nicolas Pagnol quitte le château de la Buzine à Marseille en enlevant toute trace de son grand-père

Après cinq années de gestion du "château de ma mère", Nicolas Pagnol a été écarté par la majorité municipale de Marseille. D'abord, la mairie avait choisi un délégataire, mais après contestation de la procédure d'attribution, elle a décidé de gérer elle-même le site qui attire 80.000 personnes par an, en proposant toutefois à l'héritier de participer. Nicolas Pagnol doit quitter les lieux ce dimanche 17 septembre et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne part pas sur la pointe des pieds. "Je vais retirer tout ce qui m'appartient et qui appartient au fond de dotation Pagnol. C'est-à-dire le buste de Marcel, des affiches, les photos, etc... et ensuite tout droit d'exploitation et de représentation de l'œuvre ou du nom "Pagnol". Vu que Monsieur le maire a déclaré en juillet sur France Info que le château de la Buzine n'était pas "le château de ma mère" et que c'était une mystification, et donc grosso modo que Marcel Pagnol était un mystificateur, je ne vois pas pourquoi Pagnol resterait à la Buzine sous cette mandature".

Marseille privé de Pagnol

Quand on fait remarquer au descendant du génial géniteur de Marius qu'il prive Marseille de Pagnol, il rétorque que ce n'est pas lui qui a décidé d'une telle situation. "C'est le maire qui m'y contraint suite à ses propos honteux. Je quitterai les lieux avec beaucoup de tristesse et de regret. J'aurais vraiment aimé commémorer les 50 ans de la disparition de mon grand-père l'année prochaine au château de la Buzine. Il n'en sera rien. Tout cela se passera à Allauch, Aubagne, la Ciotat et Gémenos, des communes qui savent lire Pagnol, qui respectent l'œuvre de Pagnol, qui respectent l'héritage de Pagnol et, qui plus est, respectent la famille Pagnol".

