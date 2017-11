Nicolas Sarkozy à Beauval ce mercredi pour voir les pandas

Après ses premiers pas et avant son baptême officiel par Brigitte Macron, le bébé panda du zoo de Beauval recevra ce mercredi la visite de Nicolas Sarkozy. L'ancien président vient en visite privée, la venue du couple de pandas avait été actée avec la Chine pendant son mandat.

Nicolas Sarkozy est attendu ce mercredi 22 novembre au zoo de Beauval. Il répond à l'invitation de Rodolphe Delord, le directeur du zoo, et des autorités chinoises, qui sont les propriétaires des pandas accueillis par le parc animalier du Centre-Val de Loire. C'est lorsqu'il était encore président de la République que la Chine avait accepté de prêter à la France un couple de pandas géants, Huan Huan et Yuan Zi, un signe fort sur le plan diplomatique, l'animal étant un trésor national pour les Chinois. Nicolas Sarkozy n'a encore jamais vu les deux pandas, il découvrira également ce mercredi leur bébé né cet été à Beauval, Mini Yuan Zi.

Un baptême attendu début décembre

Le baptême de Mini Yuan Zi devrait intervenir dans les semaines à venir selon la direction du zoo de Beauval et on sait déjà que c'est Brigitte Macron qui en sera la marraine. Le nom du bébé panda sera connu à ce moment-là, il est traditionnellement choisi par l'épouse du président chinois, Peng Liyuan, et en accord avec la marraine.