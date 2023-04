Nicoletta à Contes : interview et bonnes raisons d'aller la rencontrer

Qui n’a jamais chantonné ou entonné l’air de Mamy blue , La musique ou encore Il est mort le soleil ? Depuis les années 60, Nicoletta est une figure de la chanson française. Reprise par les jeunes chanteurs de la variété, en duo avec Marina Kaye dans son dernier album Amour et Piano, la star sera à Contes au Théâtre de l'Hélice samedi 15 avril.

Si vous hésitez encore, voici quatre bonnes raisons d'aller la découvrir

- Pour découvrir un style musical unique :

la musique de Nicoletta est un mélange de styles différents. Elle puise son inspiration dans le blues, le jazz et la chanson Française.

- Pour apprécier l'influence de Nicoletta sur la musique actuelle :

des artistes tels que Zaz ou Louane prennent en référence la chanteuse de Mamy Blue. Ils reprennent ses chansons ou s'inspirent de son univers. Dans son dernier album, c'est la chanteuse Marina Kaye qui chante avec elle Il est mort le soleil.

- Pour vivre une expérience :

assister à un concert en direct est une expérience unique et incomparable. Vous allez découvrir la magie de la musique en direct et vivre une expérience collective inoubliable.

- Pour enrichir sa culture musicale :

la musique de Nicoletta fait partie de l'héritage culturel de la France.

Nicoletta est une chanteuse qui traverse les générations et qui sait toucher les cœurs. Ne manquez pas son concert à Contes au Théâtre de l'Hélice samedi 15 avril 2023. Et inscrivez-vous au Culture Club de France Bleu Azur, vous ferez peut-être partie des chanceux sélectionnés pour assister gratuitement au concert et rencontrer Nicoletta après le show.

